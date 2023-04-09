Четыре ледовые переправы закрыли в Хабаровском крае Фото: Олег УКЛАДОВ

В Хабаровском крае закрыли четыре ледовые переправы. Из-за потепления и непрочности покрытия через реку больше нельзя проехать в Верхнебуреинском, Ульчском и Комсомольском районах. Здесь не осталось безопасных для переезда участков.

- В настоящее время на учете специалистов Центра государственной инспекции по маломерным судам остается 11 ледовых переправ: пять в Аяно-Майском районе, три в районе имени Полины Осипенко, две в Охотском и одна в Николаевском, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

В ведомстве обратили внимание, что переправы закрываются из-за изменений в поверхности водоемов. На поверхности появляется вода и трещины. Автомобилистам категорически нельзя проезжать в запрещенных местах, так как возрастает риск провала под лед. Также крайне опасно выезжать по самостоятельно выбитым колеям.

Напомним, в регионе уже начинается ледоход. Первой вскрылась река Уссури, скоро лед пойдет и на Амуре.

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