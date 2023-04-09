Конкурс рассказов семейных историй о героях Великой Отечественной войны проходит в Хабаровском крае Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жителей Хабаровского края приглашают принять рассказать семейные истории о героях Великой Отечественной войны. Конкурс рассказов в народный альманах «Незабытые истории победы» проходит в рамках полиформатного проекта «Многонациональная победа». Кроме того, можно поделиться историями о подвигах участников спецоперации, которые войдут в сборник «Zа Родину».

Участникам требуется прислать свои истории до 9 мая 2023 года. Истории могут быть разного формата: об участниках разных национальностей, взаимопомощи и дружбе. К тексту можно добавить мультимедийные материалы: архивные фото, биографические данные, письма, сведения о наградах и другие. Истории необходимо прислать на электронную почту pomnimpobedu@mail.ru.

Истории о героизме и межнациональной дружбе участников специальной военной операции необходимо отправить до 9 мая на электронную почту zarodinu240222@mail.ru.

- Участвовать можно индивидуально или коллективно, например всей семьей, классом или организацией. В письме необходимо указать ФИО автора или авторов рассказа, а также оставить свои контактные данные, - рассказали в правительстве Хабаровского края.

Жюри отберут лучшие истории. Судить конкурс будут Герои России и Герои Советского Союза. Торжественная презентация альманаха состоится 18 мая в Музее Победы в Москве. Победителям вручат подарки.

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