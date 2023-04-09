Мэрия Хабаровска поздравила жителей города с Вербным воскресеньем

Мэрия Хабаровска поздравила жителей города с Вербным воскресением Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровске празднуется Вербное воскресенье. В 2023 году этот день выпал на 9 апреля. Жители заранее купили вербы и освятили ветви в церквях.

- Поздравляем с Вербным воскресеньем! Желаем здоровья, счастья, тепла и семейного благополучия! – сказали в мэрии Хабаровска.

Светлый праздник символизирует вход Господень в Иерусалим за несколько дней до смерти. Ежегодно в этот день верующие приходят встречать Христа в храмы с ветвями вербы. Это растение символизирует духовное возрождение и расцвет.

Также в городе прошли праздничные Богослужения. С 9:00 в Спасо-Преображенском кафедральном соборе состоялась Божественная литургия. Службу вел митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий. Пасха в Хабаровске состоится уже 16 апреля.

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