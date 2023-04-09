«Тотальный диктант» прошел в Хабаровском крае Фото: Дворец творчества детей и молодежи Хабаровского края

Международная акция «Тотальный диктант» прошла в Хабаровском крае. Проверить свою грамотность пришли более 120 жителей. Жители могли посетить мероприятие очно: в Хабаровске и в Комсомольске-на-Амуре. Принять участие также можно было онлайн, она проходила в 77 регионах России.

– Тотальный диктант – ежегодная акция, которая показывает, что быть грамотным важно для каждого, что заниматься русским языком нелегко, но увлекательно и полезно. В Комсомольске-на-Амуре мы проводим диктант уже в восьмой раз. За эти годы в просветительской акции приняли участие более двух тысяч жителей нашего города, – рассказала Наталья Малышева, координатор проекта в Комсомольске.

«Тотальный диктант» писали на базе Комсомольского государственного университета, Амурского гуманитарно-педагогического государственного университета, губернаторского авиастроительного колледжа, а также центра «Юность» и дворца творчества детей и молодежи.

Текст для участников читали актеры Драмтеатра, ведущие радиостанции «Радио 2», педагоги и эксперты форумов. Автором текста для диктанта стал Василий Авченко, писатель из Владивостока, посвятивший его Владимиру Арсеньеву, географу.

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