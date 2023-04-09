Пожар на складе продуктов потушили в Охотске. Тематическое фото Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Пожарные МЧС ликвидировали крупный пожар на продуктовом складе в Охотске. Помещение на Ленина, 22 загорелось на глазах очевидцев, которые сообщили о происшествии на «112» 7 апреля в 14:25.

Когда сотрудники прибыли на место, они увидели, что горит одноэтажное деревянное здание, которое использовали как склад продуктов. Пожарным удалось оперативно ликвидировать горение к 15:08. Пожар успел охватить 250 квадратных метров помещения. Проливка и проверка здания полностью завершились к 16:40.

- Пострадавших в происшествии нет. В результате пожара полностью сгорела кровля здания и частично повреждены стены, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Всего в тушении участвовали 12 человек и три единицы техники. В настоящее время сотрудники Госпожнадзора проводят проверку и устанавливают все обстоятельства происшествия.

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