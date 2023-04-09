Пожар на складе продуктов потушили в Охотске. Тематическое фото
Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ
Пожарные МЧС ликвидировали крупный пожар на продуктовом складе в Охотске. Помещение на Ленина, 22 загорелось на глазах очевидцев, которые сообщили о происшествии на «112» 7 апреля в 14:25.
Когда сотрудники прибыли на место, они увидели, что горит одноэтажное деревянное здание, которое использовали как склад продуктов. Пожарным удалось оперативно ликвидировать горение к 15:08. Пожар успел охватить 250 квадратных метров помещения. Проливка и проверка здания полностью завершились к 16:40.
- Пострадавших в происшествии нет. В результате пожара полностью сгорела кровля здания и частично повреждены стены, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Всего в тушении участвовали 12 человек и три единицы техники. В настоящее время сотрудники Госпожнадзора проводят проверку и устанавливают все обстоятельства происшествия.
При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна
Почта: red.habkp@phkp.ru