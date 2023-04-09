Ледоход на реке Амур начался в Хабаровске 9 апреля

Ледоход на реке Амур начался в Хабаровске Фото: Виктория БАБАНИНА

В Хабаровске начался ледоход. Амур начал вскрываться несколько дней назад с приходом в регион тепла и солнца. В этом году официальная дата ледохода по прогнозам синоптиков выпала на 9 апреля, это на 11 дней раньше нормы.

- С затоком теплого воздуха в начале апреля дневные температуры поднимались на 10-12 градусов выше нормы, вскрытие южных притоков Уссури началось раньше нормы также на 10-12 дней, - рассказали «КП» - Хабаровск» в ФГБУ «Дальневосточное УГМС».

В прошлом году ледоход на Амуре начался 16 апреля. Тогда на набережной Хабаровска можно было собственными глазами увидеть движение глыб по водной глади. Сейчас явление также можно наблюдать у берегов реки в окрестностях города и за его чертой.

Напомним, сначала ледоход начался на Уссури, притоке Амура. Глыбы, пришедшие с реки, начали сдвигать поверхность Амура, из-за чего движение льда ускорилось. Наблюдать за явлением жители смогут ближайшие несколько дней

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