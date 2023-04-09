12-летний мальчик пропал в Хабаровске

Ориентировка Фото: ДПСО «Лига Спас»

В Хабаровске пропал 12-летний ребенок. Тимофей Макурин исчез 8 апреля днем. Это случилось на улице Шимановская, где мальчика видели в последний раз.

- Его рост 130 сантиметров, у Тимофея русые волосы и глаза зеленого цвета, - сообщается в ориентировке ДПСО «Лига Спас».

Родители ребенка сильно переживают после пропажи мальчика. Они просят всех жителей города быть неравнодушными и помочь вернуть их сына домой. В день исчезновения он был одет в синюю ветровку, черные брюки и черные ботинки.

Всех, кто может сообщить какую-то информацию о ребенке, просят экстренно связаться с поисковым отрядом. Позвонить можно по телефонам +7-914-167-37-77 или +7-924-108-98-10.

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