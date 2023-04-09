Ринулся под машину: бегущий медведь напугал водителя в Хабаровском крае

Медведь пробежал по трассе в Хабаровском крае Фото: скриншот из видео

Водителей из Хабаровского края довел до испуга медведь. Зверь выскочил перед машинами на трассе в селе Пивань и едва не угодил под колеса.

Записью с видеорегистратора поделился местный житель. Он ехал по трассе за селом, как вдруг из леса показался косолапый. Водитель начал снижать скорость, но внезапно медведь ринулся на середину дороги. Четырехлапый «пешеход» почти попал под машину, но автомобилисту удалось вовремя затормозить.

Медведь, судя по размерам, еще детеныш. Он пересекал дорогу, ринувшись прямиком поперек трассы. К счастью, обошлось без происшествий. Животное смогло добраться до обочины и убежать в лес. Водитель также отделался испугом из-за такой внезапной попытки пересечь дорогу в неположенном месте.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.