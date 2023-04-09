Солнечная теплая погода ожидает Хабаровский край 10 апреля Фото: Виталий ТИМКИВ

На Хабаровский край надвигаются тепло и солнечная погода. В столице региона днем температура поднимется от +15 до +17 градусов, ночью будет держаться от 0 до +2 градусов. Ожидается восточный ветер 6-11 метров в секунду.

В южных районах края без осадков. Ночью прогнозируется от -2 до +2 градусов, днем – от +11 до +17 градусов. Южный ветер будет дуть со скоростью 3-11 метров в секунду.

В центральных районах края также без снега или дождя. Ночью ожидается от -8 до 0 градусов, днем – от +8 до +14 градусов. Синоптики прогнозируют южный и юго-восточный ветра со скоростью 3-11 метров в секунду.

В северных районах осадков не будет. Ночью температуры упадут от -6 до -16 градусов. Днем поднимутся от -6 до +8 градусов. Сила ветра различных направлений достигнет 3-14 метров в секунду.

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