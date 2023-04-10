Пропавшего мальчика нашли в Хабаровске Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Хабаровске нашли исчезнувшего ребенка. Школьник пропал 8 апреля днем в черте города.

Поиски продолжались более суток. В них принимали участие волонтеры ДПСО «Лига Спас», правоохранительные органы и неравнодушные люди. Помогло размещение ориентировки в городских пабликах, на объявление откликнулись жители города, которые помогали в распространении информации.

Обстоятельства нахождения ребенка скрываются для защиты личных данных мальчика. По предварительной информации, каких-либо травм он не получал.

Тем временем жители продолжают искать мужчину. Виктор Калинин находится в розыске еще с октября 2022 года. Предположительно, он выехал на заработки в село Нижняя Манома, однако до места работы так и не доехал. Его рост 170 сантиметров, у мужчины худощавое телосложение, темно-русые волосы и каре-зеленые глаза. Он был одет в темно-синюю куртку, черные джинсы и черные туфли. В собой у него была большая серая сумка с черными лямками.

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