Тихоокеанский государственный университет Хабаровска вошел в топ вузов мира Фото: пресс-служба ТОГУ

Тихоокеанский государственный университет (ТОГУ) поднялся в Национальном агрегированном рейтинге-2023. Вуз улучшил свои позиции и вошел во вторую лигу топа за текущий год.

Рейтинг опубликовали на сайте агрегатора независимой оценки высшего образования. Список обновили перед началом приемной кампании 2023 года. Сейчас ТОГУ располагается на самой высокой позиции в рейтинге среди других вузов и образовательных организаций Хабаровского края.

- Важно отметить, что Тихоокеанский государственный университет вошел в топ 10 процентов университетов мира по данным глобального агрегированного рейтинга, - рассказали в ТОГУ.

Кроме того, университет оказался единственным среди учреждений ДФО и Сибири, который выиграл грант на создание Центра трансфера технологий для коммерциализации научных разработок. На развитие нового центра будет направлено более 60 миллионов рублей.

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