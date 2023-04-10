Пешеходные переходы через железнодорожные пути установили в Комсомольске-на-Амуре Фото: Иван Макеев

Комсомольская-на-Амуре транспортная прокуратура проверила железнодорожные пути, которые находятся у ПАО «Амурский судостроительный завод». Было установлено, что организация нарушила правила безопасности и не оборудовала переход через рельсы для жителей густонаселенного микрорайона.

Прокуратура также установила, что администрацией не были приняты меры для обеспечения транспортной доступности населения. Пешеходы не могли безопасно перейти дорогу.

- В результате возникла реальная угроза травмирования граждан железнодорожным подвижным составом при подаче и уборке вагонов с грузом для судостроительного завода, - рассказали в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

Прокурор внес представления генеральному директору завода и главе местной администрации. Для безопасности граждан были обустроены три пешеходных перехода. Их оборудовали настилами и предупредительными знаками, а также установлены ограждения для запрета на проезд машин.

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