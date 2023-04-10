Фестиваль «Народная рыбалка» прошел в Хабаровском крае Фото: министерство туризма Хабаровского края

В Николаевском районе прошел яркий фестиваль «Народная рыбалка». Мероприятие стало еще одним событием проекта «Дни народов». Весело провести время и поймать рыбу приехали более 200 человек. Участники боролись за победу в различных номинациях.

- С азартом ловили корюшку и дети, и взрослые и семейные команды. Награды наши своих героев, но особенно хочется отметить детей! В номинации «Самый результативный юный рыбак» - победил Геннадий Тулинов, он же на первой минуте соревнований выловил первую рыбку, - рассказала Екатерина Пунтус, министр туризма Хабаровского края.

«Самым юным рыбаком» стал двухлетний мальчик Андрей Пельменев. Он получил заслуженную награду. «Самой неторопливой рыбачкой» стала Кира Шлудова.

Всех участников фестиваля бесплатно угостили корюшкой, которую готовили прямо на месте проведения. Также гостей накормили солдатской кашей и напоили горячим чаем.

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