Оборот организаций Хабаровска составил более 190 миллиардов рублей Фото: Даниил ОПАРИН

Администрация Хабаровска опубликовала итоги социально-экономического развития города за первый квартал 2023 года. Оборот организаций Хабаровска вырос на семь процентов по сравнению с тем же периодом 2022 года.

В этом году общий оборот составил более 191 миллиарда рублей. За это время более 54 тысяч предпринимателей оформили документы на ИП.

- Инвестиции в основной капитал составили 23, 1 миллиарда рублей. Экономика города составила девять процентов валового регионального продукта Дальнего Востока, - рассказали в администрации Хабаровска.

Уровень безработицы в городе на текущий момент оценивается в 0,27 процентов. За последние три года отмечается рост потребности в специалистах рабочих профессий.

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