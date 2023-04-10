Оборот организаций Хабаровска составил более 190 миллиардов рублей
Фото: Даниил ОПАРИН
Администрация Хабаровска опубликовала итоги социально-экономического развития города за первый квартал 2023 года. Оборот организаций Хабаровска вырос на семь процентов по сравнению с тем же периодом 2022 года.
В этом году общий оборот составил более 191 миллиарда рублей. За это время более 54 тысяч предпринимателей оформили документы на ИП.
- Инвестиции в основной капитал составили 23, 1 миллиарда рублей. Экономика города составила девять процентов валового регионального продукта Дальнего Востока, - рассказали в администрации Хабаровска.
Уровень безработицы в городе на текущий момент оценивается в 0,27 процентов. За последние три года отмечается рост потребности в специалистах рабочих профессий.
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