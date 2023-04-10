Творог с антибиотиками нашли в Хабаровске Фото: Михаил ФРОЛОВ

В твороге хабаровского производителя «Эколюкс» нашли антибиотики. Это произошло во время внеплановой проверки производства в марте 2023 года. Молочные продукты поставлялись в социальные учреждения Хабаровского края.

- По результатам исследований выявлено несоответствие требованиям Технического регламента «О безопасности пищевой продукции» по показателю антибиотики «Хлорамфеникол». Пробы отобраны в учреждение здравоохранения Хабаровского края, - рассказали в управлении Росельхознадзора по Хабаровскому краю, Еврейской автономной и Магаданской областям.

Также установлены другие нарушения в области ветеринарии и технического регулирования. Так, например, на складе «Эколюкс» нашли 25 килограммов сырья «Молоко сухое». Установлено, что эту продукцию по документам не отправляли на экспертизу. Весь мешок сожгли после изъятия.

Остальная продукция на производстве смогла пройти проверку. Безопасными признаны ряженка, варенец, кефир и сметана, а также молоко. Россельхознадзор отобрал у компании право производить все виды творога, включая обезжиренный. На руководство завели административные дела за нарушение норм ветеринарии и сокрытие продукции.

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