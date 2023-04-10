Водитель из Николаевска-на-Амуре осужден за вождение в нетрезвом виде
Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»
Водителя-рецидивиста осудили в Николаевске. 43-летний мужчина постоянно садился за руль в состоянии алкогольного опьянения. Его не останавливало даже лишение прав.
Николаевский-на-Амуре городской суд признал автомобилиста виновным в неоднократном управлении автомобиля в нетрезвом виде. Его ранее уже судили по этой статье, а также лишали водительского удостоверения. Пока длилось наказание, мужчина вновь был пойман во время езды после выпивки.
- Суд назначил виновному наказание в виде трех лет и восьми месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
На этот раз мужчина уже отправится за решетку. Ему также запрещено заниматься любой деятельностью, связанной с управлением транспортом на три с половиной года.
При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна
Почта: red.habkp@phkp.ru