Водитель из Николаевска-на-Амуре осужден за вождение в нетрезвом виде Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

Водителя-рецидивиста осудили в Николаевске. 43-летний мужчина постоянно садился за руль в состоянии алкогольного опьянения. Его не останавливало даже лишение прав.

Николаевский-на-Амуре городской суд признал автомобилиста виновным в неоднократном управлении автомобиля в нетрезвом виде. Его ранее уже судили по этой статье, а также лишали водительского удостоверения. Пока длилось наказание, мужчина вновь был пойман во время езды после выпивки.

- Суд назначил виновному наказание в виде трех лет и восьми месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

На этот раз мужчина уже отправится за решетку. Ему также запрещено заниматься любой деятельностью, связанной с управлением транспортом на три с половиной года.

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