Более 700 миллионов рублей направят на ремонт магистральных теплосетей в Хабаровске

Фото: Алексей БУЛАТОВ

СП «Хабаровские тепловые сети» АО «ДГК» (входит в Группу РусГидро) готовится к старту ремонтной кампании 2023 года. В этом году энергетикам предстоит выполнить большой объем работ на тепловых сетях в нескольких районах города. На ремонтную компанию будет направлено боле 700 миллионов рублей.

Всего планируется заменить более 7 километров сетей и 3 километра тепловой изоляции. Стоит отметить, что 2 километра магистральных трубопроводов обновят в рамках программы снижения тепловых потерь, финансирование которой обеспечено за счет средств материнской компании РусГидро.

Один из протяженных и сложных участков располагается на улице Ким Ю Чена от дома № 79 до улицы Нагишкина. Его планируется выполнить в четыре этапа. К такому решению энергетики пришли для того, чтобы не ограничивать полностью движение по улице, а постепенно перекрывать дорогу на небольших отрезках. Первый этап работ стартует в начале июня в границах улиц Дикопольцева и Московской. Второй этап развернется от улицы Московской до Некрасова. Третий этап захватит небольшой участок от Некрасова до середины дома № 79 по улице Ким Ю Чена, а на заключительном этапе пройдут работы на отрезке от Нагишкина до Дикопольцева.

Как рассказывает начальник отдела подготовки и проведения ремонтов СП «ХТС» Алексей Кауров, до 30 сентября здесь будет произведена реконструкция трубы диаметром 600 миллиметров и тепловой камеры. Планируется уложить 900 метров сетей в однотрубном исполнении.

«Предварительные графики работ составлены. Всего планируется привлечь на объект порядка 30 человек и пяти единиц техники. Подрядчику придется работать в стесненных условиях. Несмотря на всю сложность работ, постараемся приложить максимум усилий, чтобы сдать объект раньше намеченных сроков», — поделился Алексей Кауров.

Все нарушенное благоустройство на улице Ким Ю Чена будет восстановлено. Сейчас ведутся переговоры с муниципальными предприятиями, которые смогут выполнить эти работы быстро и качественно.

Еще один сложный объект — ТМ-18. Теплотрасса располагается под дорожным полотном улицы Гамарника в границах улиц Слободской и Павловича. Здесь увеличат диаметр трубы с 500 миллиметров на 700. Общая протяженность сетей для замены — 974 метра в однотрубном исполнении. На этом участке в последние три года фиксировалось большое количество технологических повреждений, в связи с чем принято решение о его реконструкции. Сети здесь находятся в обводненной среде из-за чего трубопроводы подвержены коррозии.

Работы здесь также будут разбиты на два этапа. Перекрывать будут сначала дорогу от Слободской до дома № 68А по Гамарника, а затем от этого дома до Постышева. Энергетикам предстоит серьезно потрудиться. В частности, планируется построить две тепловых камеры, вместо старых. Для этого необходимо порядка 260 кубометров бетона. Также смонтируют 340 железобетонных лотков.

Один из сложнейших объектов в этом году располагается под землей в районе трамвайных путей на пересечении улиц Серышева и Джамбула. Тут требует замены тепловая камера и металлические гильзы диаметром 1000 миллиметров.

Сейчас ведутся согласования с управлением дорог и внешнего благоустройства администрации Хабаровска о проведении работ открытым способом. Работы планируется провести в конце апреля за одни выходные дни. Энергетики намерены трудиться днем и ночью, чтобы трамвайному движению в будние дни ничего не мешало. Проводить работы без вскрытия дорожного полотна здесь невозможно из-за неудовлетворительного состояния конструкций, находящихся под землей.

Помимо ремонта теплотрасс большое внимание уделяется восстановлению тепловой изоляции. Всего в этом году ее смонтируют 3 километра. 1200 метров установят на трубах от улицы Кубяка до Флегонтова, 13А. Порядка километра заменят на трубах от улицы Узловой до Центральной. Кроме того в работе будет несколько небольших участков. Эти мероприятия позволят значительно снизить тепловые потери.