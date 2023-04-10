Бежали прочь с запчастями в багажнике: преступники скрывались от полиции в Хабаровске Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Хабаровске осудили двоих 23-летних воров. Мужчины похитили дорогие электродвигатели со стройки на Салтыкова-Щедрина.

Кража произошла в апреле 2022 года. Двое приятелей сговорились и проникли на строящийся объект. Там они нашли подъемник и решили его разобрать. Они вынесли шесть электродвигателей общей стоимостью в 217 тысяч рублей.

Награбленное мужчины сложили в багажник и уехали с места преступления. Их остановил экипаж ППС. Сотрудникам показалась подозрительной машина, проезжавшая недалеко от стройки. Полицейские нашли три двигателя в том автомобиле. Еще три единицы техники обнаружили в квартире одного из задержанных. Мужчины объяснили. Что хотели сдать двигатели в металлолом.

- Мужчин осудили за приготовление и покушение на преступление, а также за кражу. Оба признались в содеянном и помогали в раскрытии, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Похищенное оборудование вернули владельцу. Мужчин признали виновными и назначили им наказание в виде исправительных работ. Один получил 300 часов, второй – 240 часов.

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