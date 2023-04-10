Кадеты из Хабаровского края выступят на военно-спортивном фестивале в Москве Фото: КДЦ «Созвездие»

Молодые кадеты из Хабаровского края отправятся в Москву для участия во Всероссийском военно-спортивном фестивале имени Суворова. Второй этап прошел в хабаровском детском центре «Созвездие». Его участниками стали более ста человек.

- В «Созвездии» мы не только соревновались, для нас организовали и развлечения. Вместе с вожатыми и другими участниками фестиваля мы выходили на сцену, играли в миниатюрах, смотрели интересные патриотические фильмы, – сказал Денис Головин, ученик МБОУ СОШ № 1 Вяземского.

В программу фестиваля вошли соревнования по волейболу, мини-футболу, а также многоборье ГТО. В состязаниях участвовали школьники из Комсомольска, Хабаровского, Вяземского и имени Лазо районов.

- Фестиваль – это еще одна возможность приобщиться к традициям кадетского и казачьего образования, увидеть, сколько талантливой и вместе с тем ответственной молодежи живет в регионе, – сказали в министерстве образования и науки края.

В соревнованиях по волейболу победила команда вяземской школы №1. В мини-футболе и ГТО победили ученики хабаровской кадетской школы №1. Их команда и поедет на следующий этап в столице страны.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.