Массовая авария произошла на трассе из Хабаровска в Читу Фото: Госавтоинспекция ЕАО

На трассе в Облученском районе ЕАО произошла массовая авария. Дорога простирается из Хабаровска в Читу. На ней столкнулись сразу три автомобиля, один из которых был на буксировке.

ДТП случилось 9 апреля в 01:50. Водитель «Тойота Королла Аксио» осуществлял буксировку «ВАЗ 2121». Машины двигались по 1884 километру федеральной автодороги «Амур». В какой-то момент автомобиль с тросом начал съезжать на встречу. По полосе двигалась «Тойота Рав 4».

В результате «ВАЗ» въехал во встречный автомобиль. «Тойота Рав 4». Машину отбросило в кювет. Автомобиль перевернулся и упал с дороги. Как стало известно, водителя «Рав 4» увезли в больницу на скорой помощи. Он получил множественные травмы.

Напомним, в Хабаровске также произошла авария с опрокидыванием машины. На мосту через реку Хор «Лексус» выехал на встречную полосу и врезался в фуру. Грузовик опрокинуло в воду. Оказалось, что внутри транспорта находились опасные химикаты, которые попали в реку.

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