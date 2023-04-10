Мэр Хабаровска планирует запуск речной навигации раньше сроков Фото: министерство транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края

В Хабаровске 9 апреля начался ледоход. По прогнозам синоптиков, он будет проходить около 10 дней и закончится 19 апреля. В 2023 году явление наступило в городе на 11 дней раньше нормы. В связи с этим в администрации рассматривается вопрос о переносе сроков работы теплоходов.

- Мэр попросил поработать с Гидрометцентром и рассмотреть открытие речной навигации раньше по времени, - рассказали в администрации Хабаровска.

Ранее навигацию планировали запустить 1 мая. На маршруте будет курсировать четыре теплохода: «Механик Джасов», «Капитан Коснырев», «Москва-80» и «Москва-81». Они будут переправлять хабаровчан на левый берег Амура пять дней в неделю кроме понедельника и четверга.

Сейчас три судна находятся на зимнем отстое, а на теплоходе «Москва-80» проводится капремонт на базе Хабаровского судоремонтного завода.

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