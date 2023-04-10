Объединение «Центр» стало лучшей народной дружиной Хабаровского края Фото: Администрация Хабаровска

Народная дружина «Центр» стала победителем конкурса в Хабаровском крае. Она взяла приз за «Лучшую народную дружину». Полина Токарева, инспектор отделения организации работы и контроля наружных нарядов отдела охраны общественного порядка УМВД России по Хабаровску, стала «Лучшим сотрудником органов внутренних дел в Хабаровском крае по взаимодействию с народными дружинами». Ее наградили вымпелом.

Конкурс проходил в 2022 году, сейчас состоялось торжественное награждение. В Хабаровске всего зарегистрировано 11 дружин. В состав объединений входит 167 человек. В 2022 году также заработали три новые дружины: «Восток», «Арсенал» и «Юг».

- Городские дружины побеждают второй год подряд. В 2021 году победителем конкурса признана дружина «Вектор» Железнодорожного района города, - рассказали в администрации города.

Новые дружины помогают сотрудникам полиции в проведении совместных мероприятий, а также рейдов. Совместно с УМВД ими организовано 103 различных мероприятий,

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