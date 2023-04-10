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НовостиОбщество10 апреля 2023 2:33

Объединение «Центр» стало лучшей народной дружиной Хабаровского края

Региональный конкурс также включал номинацию «Лучший сотрудник»
Марина ГОНЧАРЕНКО
Объединение «Центр» стало лучшей народной дружиной Хабаровского края

Объединение «Центр» стало лучшей народной дружиной Хабаровского края

Фото: Администрация Хабаровска

Народная дружина «Центр» стала победителем конкурса в Хабаровском крае. Она взяла приз за «Лучшую народную дружину». Полина Токарева, инспектор отделения организации работы и контроля наружных нарядов отдела охраны общественного порядка УМВД России по Хабаровску, стала «Лучшим сотрудником органов внутренних дел в Хабаровском крае по взаимодействию с народными дружинами». Ее наградили вымпелом.

Конкурс проходил в 2022 году, сейчас состоялось торжественное награждение. В Хабаровске всего зарегистрировано 11 дружин. В состав объединений входит 167 человек. В 2022 году также заработали три новые дружины: «Восток», «Арсенал» и «Юг».

- Городские дружины побеждают второй год подряд. В 2021 году победителем конкурса признана дружина «Вектор» Железнодорожного района города, - рассказали в администрации города.

Новые дружины помогают сотрудникам полиции в проведении совместных мероприятий, а также рейдов. Совместно с УМВД ими организовано 103 различных мероприятий,

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