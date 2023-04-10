Заказала лекарства и попала в лапы мошенников: пожилую женщину обманули в Хабаровске

Пенсионерка из Хабаровска отдала телефонным мошенникам 11500 рублей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пожилая женщина стала жертвой аферистов в Хабаровске. 85-летняя пенсионерка обратилась в полицию. Она рассказала, что ей позвонила неизвестная женщина, представившаяся сотрудницей банка. Она сказала, что ранее женщина покупала лекарства по почте. К сожалению, мошенница угадала, поэтому пенсионерка поверила звонившей.

Собеседница рассказала, что препараты прислали мошенники. В связи с тем, что заведено уголовное дело, пенсионерке положена денежная компенсация. Со слов злоумышленницы, чтобы ее получить, нужно для начала оплатить накладные расходы.

Женщина скинула 11500 рублей личных сбережений на казанный счет. Как только мошенники получили деньги, то сразу же пропали со связи. На звонивших заведено уголовное дело за мошенничество. Им грозит до пяти лет лишения свободы.

- Это распространенный способ обмана особенно в отношении пенсионеров. Звонившие обещают деньги, но просят оплатить расходы. Бывают случаи, когда граждан обманывают на большие суммы вплоть до 500 или 700 тысяч рублей. Пенсионеры могут переводить все свои сбережения, - рассказал «КП» - Хабаровск» Евгений Хохолков, врио заместителя начальника УМВД России по Хабаровску.

В полиции отметили, что при заведении уголовного дела порядок компенсации устанавливается законом. Он гасится либо в досудебном порядке, либо в судебном. Никогда сотрудники полиции или банка не будут звонить людям и просить оплатить какие-либо расходы. Как только люди слышат подобную информацию, необходимо сразу же положить трубку.

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