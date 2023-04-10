Судебные приставы обязали мэрию Биробиджана отремонтировать дороги Фото: Михаил ФРОЛОВ

Судебные приставы вмешались в состояние дороги Биробиджана. Они обязали мэрию города устранить плохое покрытие и провести ремонт. Было установлено, что на проезжей части были просадки и выбоины. Такое состояние грозило как автомобилистам, так и пешеходам травмами.

- В установленные сроки администрация ремонтные работы не провела, за нарушение срока, назначенного для добровольного исполнения решения суда, сотрудник службы вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей, - рассказали в УФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО.

После новых наказаний, администрация взяла дело на контроль. Дальнейшее промедление могло грозить сотрудникам уголовной ответственностью. Автомобильную дорогу в центре города отремонтировали. Судебное делопроизводство закрыли. Сейчас выбоин на полотне больше нет.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.