Судебные приставы обязали мэрию Биробиджана отремонтировать дороги
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Судебные приставы вмешались в состояние дороги Биробиджана. Они обязали мэрию города устранить плохое покрытие и провести ремонт. Было установлено, что на проезжей части были просадки и выбоины. Такое состояние грозило как автомобилистам, так и пешеходам травмами.
- В установленные сроки администрация ремонтные работы не провела, за нарушение срока, назначенного для добровольного исполнения решения суда, сотрудник службы вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей, - рассказали в УФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО.
После новых наказаний, администрация взяла дело на контроль. Дальнейшее промедление могло грозить сотрудникам уголовной ответственностью. Автомобильную дорогу в центре города отремонтировали. Судебное делопроизводство закрыли. Сейчас выбоин на полотне больше нет.
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