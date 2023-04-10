Мэр Хабаровска поручил продолжить уборку улиц города Фото: Алексей БУЛАТОВ

По поручению Сергея Кравчука, мэра Хабаровска, в городе продолжают очищать дороги от снега, пыли и грязи. 8 и 9 апреля дорожные службы работали в Индустриальном районе.

Убраны улицы Пионерская, Шевчука, Павла Морозова и Строительная. Работы проводили сотрудники МУП «Южное». Также к очистке присоединились специалисты МБУ «Горзеленстрой», которые расчищали покрытие на улице Менделеева от веток.

С 1 апреля в Хабаровске проводится двухмесячник по санитарной очистке всех районов города. Особый акцент сделан на уборке территорий после завершения зимнего сезона.

- К уборке города необходимо привлечь подведомственные организации и сотрудников комитетов. Нужно после зимы очистить улицы, общественные места, территории жилых домов, предприятий от бытового мусора, привести фасады зданий в надлежащий вид, ликвидировать несанкционированные свалки, высадить новые саженцы деревьев и кустарников, - сказал Сергей Кравчук.

Всего за время двухмесячника в городе проведут два субботника. Первый пройдет 22 апреля, второй – 20 мая.

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