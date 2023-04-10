Международный турнир по «Сянци» прошел в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске прошел турнир по китайской игре «Сянци». В соревнованиях приняли участие юные жители города. Организатором выступил центр внешкольной работы «Планета взросления».

- Турнир является важным шагом в истории интеллектуальных игр не только нашего города, но и двух дружественных стран – Китая и России, – сказали в комитете по управлению Индустриальным районом.

На мероприятии присутствовали почетные гости: Цзян Сяоян, генеральный консул Китайской народной республики в Хабаровске, Ли Цзымин, консул-атташе Генерального консульства КНР в Хабаровске. Кроме того турнир посетили болельщики и Союз китайских ученых и студентов.

«Сянци» - аналог шашек или шахмат. Соперники играют фигурами на доске, раскладывая их на пересечении линий. На середине реки располагается река, а соперники передвигают «воинов» и «слонов», чтобы поразить соперника и выиграть в сражении.

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