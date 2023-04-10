Авиаотделения для борьбы с лесными пожарами появятся в Хабаровском крае
Фото: Иван МАКЕЕВ
На севере Хабаровского края появятся авиаотделения для борьбы с лесными пожарами. По поручению Михаила Дегтярева, главы региона, их создадут в Нелькане и Чумикане. Противопожарный сезон в 2023 году в крае открыли раньше обычного 30 марта. Первые палы травы зафиксировали 27 марта.
В этом сезоне горели территории в Охотском, Тугуро-Чумиканском и Аяно-Майском районах. Все три муниципалитета входят в территории, где палы неизбежны, но нуждаются в контроле. В 2023 году зоны контроля в регионе уменьшат на 11,6 миллионов гектар, включив земли в площади для реагирования. Для этих целей и будут открыты новые авиационные отделения.
- В настоящее время согласно плана предупреждения и ликвидации ЧС, вызванных ландшафтными пожарами, в регионе создана группировка сил и средств в составе более 7 600 человек, более 2 тысяч единиц техники, 18 воздушных судов. В группировку входят 36 лесопожарных формирований, подведомственных региональному минлесхозу, - рассказали в правительстве Хабаровского края.
Ключевой задачей в пожароопасный сезон остается сверенное реагирование на пожары. Немалую проблему в этом вопросе доставляют возгорания на ландшафтных территориях, откуда огонь затем переходит в лес.
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