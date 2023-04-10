Финал всероссийских соревнований по хоккею с мячом начался в Хабаровске Фото: Пресс-служба министерства спорта края

В Хабаровске дали старт финальному этапу всероссийских соревнований по хоккею с мячом. Он проходит в арене «Ерофей». За звание сильнейших ведут борьбу восемь команд среди юношей 15-16 лет. Хабаровский край представляют воспитанники Ивана Кондрашкина. Они встретятся с участниками из Кирова, Красноярска, Первоуральска, Ульяновска, Иркутска, Архангельска и Красноярска.

Каждая команда проведет семь матчей. Победителя определят по большему количеству набранных очков. Матчи будут идти всю неделю, а завершатся 16 апреля игрой «Сибскана» и «СКА-Нефтяник».

- Это большая и очень серьезная ответственность для нас принимать такой турнир. Хабаровский край – спортивная столица востока России и этот статус необходимо поддерживать. Были приложены большие усилия, чтобы этот турнир проводился в арене «Ерофей». Здорово, когда сильнейшие команды со всей России приезжают к нам, - рассказал Дмитрий Чикунов, министр спорта Хабаровского края.

В первый день игр «СКА-Нефтяник» уже одержал победу над соперниками из Ульяновска. Финальный счет составил 6:4. Также победителями стали команды «Водник», «Енисей» и «Сибсельмаш». Все матчи можно посетить бесплатно, трансляции доступны в интернете.

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