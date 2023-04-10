Несанкционированную торговлю остановили в поселке Горького под Хабаровском
Фото: Администрация Хабаровска
Специалисты комитета по управлению Железнодорожным районом Хабаровска и сотрудники УМВД провели рейд в поселке имени Горького. Они обнаружили точку стихийной торговли в районе дома №9 на улице Гагарина.
На нарушителей составили административные протоколы. Жителей призвали сообщать о случая незаконной торговли в местные администрации.
- Продукция, приобретенная в не установленных местах опасна для здоровья, а стихийная торговля связана с целым комплексом нарушений, - рассказали в комитете по управлению Железнодорожным районом Хабаровска.
Среди таких нарушений отмечается несоблюдение санитарных норм, условий хранения и транспортировки, а также отсутствие документов. Жителей призвали не покупать продукцию с рук. Приобретение таких товаров может привести к отравлению и другим серьезным угрозам жизни и здоровью.
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