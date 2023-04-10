42 нарушителя привлекли к ответственности за нарушение пожарной безопасности в Хабаровском крае Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

42 человека привлекли к административной ответственности в Хабаровском крае. Они нарушили требования пожарной безопасности. Их обнаружили в ходе рейдов в населенных пунктах.

- Также выдано 46 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований. Вместе с тем в ходе профилактических мероприятий выявлено 54 земельных участка, заросших сухой травянистой растительностью. По всем ним проведена работа, установлены собственники земель, - рассказал Николай Гасендыч, заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Специалисты МЧС ежедневно патрулируют частные секторы и жилые массивы, садовые товарищества. В районе имени Лазо, например, был найден мужчина, который жег листья и траву на территории котельной. Рядом располагается склад с углем. Если бы огонь проник внутрь, последствия были бы чрезвычайно большими.

Рейды проводятся как по всему краю, так и в самом Хабаровске. В Индустриальном районе жителям напомнили, что очистку домовых территорий нужно проводить без использования огня.

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