Ухудшение погоды и осадки ожидаются в Хабаровском крае 11 апреля Фото: Иван МАКЕЕВ

В ночь с 11 на 12 апреля в Хабаровский край придет похолодание. Это коснется восточной части региона. Синоптики прогнозируют осадки в виде мокрого снега, усиление ветра, а также гололед. Самые тяжелые погодные условия будут наблюдаться в районе имени Лазо, Николаевском, Нанайском, Амурском, Комсомольском, Ванинском, Ульчском, Хабаровском и Советско-Гаванском районах.

- Возможны аварийные ситуации на электрических сетях, связанные с отключением источников энергоснабжения в связи с перехлёстом и обрывом проводов. Кроме того, имеется вероятность нарушения в работе линий связи с населёнными пунктами, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

В Хабаровске 11 апреля ожидается дождь. Температура ночью будет оставаться от +4 до +6 градусов, днем – от +13 до +15 градусов. Восточный и юго-восточный ветра достигнут скорости 5-13 метров в секунду.

В южных районах края местами пройдут небольшие осадки преимущественно в виде дождя. Ночью ожидается от +3 до +8 градусов, днем – от +12 до +17 градусов. Синоптики прогнозируют юго-восточный ветер 9-14 метров в секунду.

В центральных районах местами пройдет мокрый снег с дождем. В Верхнебуреинском районе пройдет ливень. Ночью ожидается от -5 до +6 градусов, днем – от +3 до +14 градусов. Северо-восточный ветер достигнет 7-14 метров в секунду.

В северных районах преимущественно без осадков. В Тугуро-Чумиканском и имени Полины Осипенко районах днем пройдут осадки. Ночью столики термометров покажут от -13 до 0 градусов, днем – от -2 до +8 градусов. Ветер северных направлений достигнет 6-14 метров в секунду. На побережье Охотского моря порывы ожидаются до 15-20 метров в секунду.

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