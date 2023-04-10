Дорогу на Знаменщикова отремонтируют в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

В 2023 году пройдет реконструкция дороги на Знаменщикова. Это один из первых объектов, на котором пройдут работы. Сотрудники приведут в порядок участок от Серышева до Советской. Это около 470 метров дороги, уже начались демонтажные работы.

- На всем протяжении участка будут заменены бортовой камень, основание. Затем рабочие приступят к асфальтированию дороги, -рассказал Дмитрий Чеверда, начальник отдела управления дорог и внешнего благоустройства администрации Хабаровска.

Эта трасса пользуется популярностью у водителей. Если погодные условия будут хорошими, дорогу сдадут в эксплуатацию в течение месяца.

Всего в 2023 году в рамках федеральной программы «Безопасные качественные дороги» планируют отремонтировать 42 участка. Все этапы на этапе строительства и после него проверяют надзорные органы.

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