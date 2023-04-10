Анну Шиянову поздравил со столетием мэр Хабаровска Фото: Администрация Хабаровска

Сергей Кравчук, мэр Хабаровска, поздравил со 100-летним юбилеем Анну Шиянову, жительницу города. Глава вручил ей памятный подарок.

- Поздравляю вас с Днём рождения! Желаю крепкого здоровья. Пусть каждый день радует приятными и теплыми моментами, - сказал Сергей Кравчук, глава города.

Анна Павловна родилась 10 апреля 1923 года в Ново-Троицком Алтайского края. В годы великой Отечественной войны она была счетным работником в министерстве государственной безопасности. После этого она работала на различных должностях в силовых ведомствах.

Сейчас Анна Шиянова на пенсии. За ней закреплен социальный работник, который оказывает ей помощь, помогает по хозяйству и опекает.

Всего в Хабаровске проживают 958 долгожителей. 940 человек возрастом от 90 до 100 лет и 10 человек старше 100 лет.

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