Праздник единения народов России и Беларуси прошел в Хабаровском крае Фото: Пресс-служба комитета по внутренней политике Правительства края

Хабаровском крае отметили День единения народов России и Беларуси. Праздник прошел в селе Полетное района имени Лазо, оно основано переселенцами из могилевской губернии. До сих пор жители населенного пункта сохраняют традиции своего народа.

– Отмечать День единения народов России и Беларуси стало доброй традицией. Это прекрасная возможность погрузиться в белорусскую культуру, насладиться национальными песнями и танцами, попробовать национальную кухню и еще раз вспомнить о дружбе наших народов, – сказал Александр Ивагин, заместитель председателя комитета по внутренней политике правительства края.

В рамках праздника прошли песни и пляски, а также работала выставка предметов быта первых переселенцев. Для участников работали мастер-классы резьбы по дереву, вышивки и создания кукол.

Все желающие могли попробовать белорусские блюда: вареники, холодец, драники, фаршированную рыбу, сало, картофель и маринованные грибы. В конце праздника прошел концерт. В нем приняли участие коллективы Хабаровска и района имени Лазо.

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