«Он хотел меня убить и ограбить»: обиженная женщина пыталась подставить приятеля в Биробиджане

Обиженная женщина пыталась подставить приятеля в Биробиджане Фото: Иван ПРОХОРОВ

Обиженная женщина решила подставить своего друга. Она обвинила мужчину в угрозе убийством и похищении ее денег. Схема раскрылась, и жительницу Биробиджана осудили.

39-летняя жительница города в сентябре 2022 года пришла в полицию и рассказала душераздирающую историю. Ее приятель якобы напал на нее. Угрожал и пытался украсть восемь тысяч рублей. Она даже оставила заявление, несмотря на предупреждение полиции. Сотрудники оповестили ее, что в случае клеветы ей грозит наказание.

- По результатам проведенной проверки по сообщению заявительницы установлено, что никаких неправомерных действий в отношении неё, а также хищение денежных средств не совершалось. – рассказали в пресс-службе биробиджанского районного суда.

Женщине отказали в заведении уголовного дела по ее обращению, но выяснились другие детали. Оказалось, что у нее произошел конфликт с мужчиной, на которого она написала заявление. Она объяснила, что тот ударил ее по лицу. Ее мотивацией было отомстить обидчику.

Жительницу Биробиджана обвинили в ложном доносе. В суде наказание смягчили из-за признания вины, явки с повинной и малолетнего ребенка. С другой стороны, были и отягчающие: она ранее уже была судима за другие преступления и сидела в тюрьме. Ее осудили на полтора года условно и назначили еще полтора года испытательного срока. Осужденная также должна возместить 4188 рублей за судебные издержки.

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