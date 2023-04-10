Трехдневный интеллектуальный марафон: школьники Хабаровска отметили День Рунета

Фото: «Ростелеком»

Городской турнир среди школьников 6–8 классов по интеллектуальной игре «Октагон» прошел в Хабаровске. Трехдневный игровой марафон проекта «Интеллектуальное пространство. Цифровое поколение» для ребят организовали «Ростелеком» и Региональный модельный центр дополнительного образования Хабаровского края.

На турнир собрались 16 команд из общеобразовательных учреждений и центров дополнительного образования детей Хабаровска и Хабаровского района. В течение двух дней 128 школьников участвовали в отборочных соревнованиях. Для выхода в финал ребятам требовалось продемонстрировать свои эрудицию, командную работу, скорость реакции и мышления.

Алексей Раскол, директор Хабаровского филиала ПАО «Ростелеком»:

«В современном мире мы имеем легкий доступ к различной информации. Однако если она будет находиться в голове у ребенка, то во многом обогатит его способности для творчества и изобретения чего-то нового. Это даст ему в жизни серьезное преимущество. Цель нашего проекта — через интеллектуальные игры помочь детям расширять кругозор за пределы, очерченные школьными учебниками».

В День Рунета в финальной игре встретились сильнейшие команды из МБОУ «Правовой лицей», МБОУ СОШ № 12, МБОУ СОШ №30, МБОУ СОШ села Калинка, ЦЦОД «IT-куб» села Восточное и ЦТЦО «ТЕХНО-IT-куб».

Ксения Мневец, участница игры:

«Я первый раз на такой игре и мне очень понравилось. Самое сложно для меня было вовремя нажать на кнопку, чтобы не было фальстарта, но при этом успеть опередить соперников. Жаль, что мы не выиграли, но это было интересно».

В финале на площадке мероприятия больше двух часов царили настоящие баталии. Ребята радовались своим успехам и расстраивались от потери игровых очков. Из восьми финалистов самой сильной и удачливой оказалась команда из МБОУ СОШ №30.

Анна Литвинова, наставник команды-победительницы:

«Какой это был драйв и азарт! Детям безумно понравилось, они с таким удовольствием участвовали. Атмосфера на площадке была просто потрясающая! Очень интересно, что вопросы были из разных сфер знаний. Это позволяет ребятам не просто зацикливаться на чем-то, а показать свою эрудицию. У нас была разносторонняя команда — кто-то силен в истории, кто-то в спорте, кто-то в компьютерных играх, и так сложилось, что мы стали первыми. Такой формат игры помогает детям сплотиться. Они хотят больше узнавать и начинают понимать, что знания можно монетизировать».

Все участники турнира получили дипломы и полезные подарки от организаторов.

Проект «Интеллектуальное пространство. Цифровое поколение» стартовал в Хабаровске в апреле 2022 года. За год в рамках проекта в интеллектуальные игры сыграли почти 200 ребят.