Новая электричка появится на пригородных маршрутах Хабаровска Фото: правительство Хабаровского края

На пригородных маршрутах Хабаровска появится новая электричка. Состав на Дальневосточной железной дороге обновят по поручению губернатора Михаила Дегтярева. Совсем скоро жители смогут оценить комфорт еще одного транспорта.

На пригородных маршрутах рейсы выполняют две новый электрички. В конце осени планируется поставить новый поезд, состоящий из шести вагонов.

– Мы видим, что маршруты востребованы, и это еще один стимул совершенствовать работу. Благодаря поддержке правительства края удается компенсировать выпадающие доходы перевозчика, обновлять подвижной состав и увеличивать пассажиропоток, – рассказал Сергей Фомичев, начальник Дальневосточной региональной службы развития пассажирских сообщений и предоставления доступа к инфраструктуре ДВЖД.

Новые поезда гораздо быстрее старых. Они могут разгоняться до 120 километров в час, следовательно, доехать до места станет быстрее. Время в пути до Биробиджана составит всего два часа, до Волочаевки-1 – час, а до Николаевки – 40 минут.

В электричках установлены трехместные удобные сидения, современные табло, камеры видеонаблюдения. Есть крепления для велосипедов. На низких платформах имеется дополнительная откидная ступенька – для удобства входа и выхода из поезда. Для маломобильных людей предусмотрен подъемник и расширенная санитарная комната. В вагонах установлена система микроклимата и обеззараживания воздуха.

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