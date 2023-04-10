О доверии к полицейским рассказали жители Магаданской области Фото: УМВД России по Магаданской области

В Ягодинском районе Магаданской области полицейские провели опрос среди местных жителей. Специалисты узнавали, доверяют ли они органам власти. Мероприятие длилось 11 дней – с 20 по 31 марта, в нем приняли участие больше 300 человек.

Оказалось, что большинство людей полиции доверяет: такой ответ дали 85,2 процента респондентов. Чувствуют себя защищенными от преступников и их действий 81,9 процента опрошенных магаданцев.

- Большинство принявших в опросе граждан положительно оценивают работу полиции на территории Ягоднинского муниципального округа (83,4 процента), - рассказали в пресс-службе УМВД России по Магаданской области.

Такие опросы планируется провести по всем районам региона, чтобы узнать мнение людей о работе полиции. Точных дат проведения мероприятия пока нет.

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