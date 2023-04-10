За кражу дизельного топлива осудили жителя Магадана Фото: прокуратура Магаданской области
В Сусуманском районе Магаданской области приговор суда выслушал водитель автозаправщика. Житель областного центра украл дизельное топливо на сумму больше, чем 300 тысяч рублей.
С апреля по май прошлого года мужчине на складе выдавали дизель, предназначенный для работы местной золотодобывающей компании.
- По пути следования на полигоны злоумышленник похитил часть топлива стоимостью свыше 350 тысяч рублей, - рассказали в прокуратуре Магаданской области.
Преступление обнаружили сотрудники полиции и службы безопасности предприятия. Мужчину приговорили к двум годам условно. Кроме того, с него взыскали причиненный ущерб.
Напомним, в Николаевске-на-Амуре осудили водителя за езду в пьяном виде. Мужчина не раз садился за руль без прав, его за это судили. Правда, нерадивого водителя это не останавливало: он заводил мотор снова и снова.
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