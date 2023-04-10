Безопасности Карамкенского хвостохранилища добивается прокуратура Магаданской области Фото: прокуратура Магаданской области

Прокуратура Магаданской области проверила соблюдение требований при содержании Карамкенского хвостохранилища. Оказалось, что власти Хасынского района не приняли должные меры.

- Комитетом по управлению муниципальным имуществом Хасынского муниципального округа не приняты меры по разработке основного документа, в котором содержатся сведения о соответствии гидротехнического сооружения критериям безопасности, - рассказали в прокуратуре Магаданский области.

Специалисты направили иск в суд. Там признали, что бездействие чиновников незаконно. Теперь они должны разработать декларацию безопасности и предоставить ее в Северо-Восточное Управление Ростехнадзора. Решение суда в силу пока не вступило.

Напомним, воду из реки Хор запретили использовать после падения в нее фуры с химикатами. Напомним, авария произошла 4 апреля. Иномарка столкнулась с большегрузом, в результате чего тот с моста упал в реку.

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