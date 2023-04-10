Попавший в реку Хор груз из-за ДТП в Хабаровском крае не опасен Фото: правительство Хабаровского края
В Хабаровском крае прошла межведомственная комиссия, которая обсудила подъем и утилизацию попавшего в реку Хор груза. Напомним, на прошлой неделе фура упала с моста в воду из-за ДТП. В герметических металлических бочкахона перевозила вещество для изготовления полиуретана.
На место оперативно выехали специалисты. Сотрудники МЧС и аварийно-спасательная служба осмотрели русло реки и предполагаемое место нахождения бочек. В итоге выяснилось, что раствориться в воде груз не может, да и воздействие на окружающую среду маловероятно.
Пока все обстоятельства выясняются, органы усиленно следят за качеством воды в районе аварии.
- Мониторинг состояния и загрязнения поверхностных вод рек Хор и Амур, санитарно-гигиенический мониторинг качества воды в системах водоснабжения проводится на постоянной основе. В связи с аварией дополнительно отобрали пробы воды из центральных источников водоснабжения из реки в черте поселка Хор, а также из частных колодцев. Значения показателей находятся в пределах средних значений, которые были много лет. Тем не менее, ситуация будет на контроле правительства края, пока груз не поднимут со дна и не утилизируют, - сказал Александр Леонтьев, министр природных ресурсов Хабаровского края.
Пока специалисты прорабатывают варианты поднятия груза со дна. Этим будут заниматься специализированные компании.
При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru