Дневной заработок в помощь мобилизованным перечислили депутаты Магаданской области Фото: Даниил ОПАРИН

Жители Магаданской области продолжают помогать землякам, находящимся на спецоперации. На этот раз к ним присоединились и депутаты. Они перевели на нужды мобилизованных свой средний дневной заработок.

Деньги поступили на специальный счет организации «Боевое братство». Теперь эти деньги уйдут на нужды солдат, на покупку оборудования и обмундирования. Все, что покупается для СВО, доставляется адресно в те воинские части, где служат колымчане.

Сергей Абрамов, председатель думы, поблагодарил коллектив за участие в акции и отметил, что сбор средств проходит не в первый раз.

- Областные парламентарии и сотрудники областной Думы поддерживают наших бойцов с самого начала. Регулярно фракции всех политических партий собирают и отправляют грузы в зону СВО. Многие депутаты оказывают значительную поддержку военным и лично доставляют необходимые им дорогостоящие технику и обмундирование. Аппарат областной Думы, ребята из Молодежной общественной палаты при заксобрании уже несколько раз собирали деньги в помощь солдатам и перечисляли в общественные организации, которые имеют прямую связь с частями, где служат колымчане. Я благодарю всех за неравнодушное отношение. Важен любой посильный вклад в достижение общей победы, - сказал председатель.

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