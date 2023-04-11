В Комсомольске-на-Амуре стартовал сезон дорожных работ Фото: Администрация Комсомольска-на-Амуре

С приходом весны во многих городах России начинают кипеть ремонтные работы. Особенное внимание уделяют дорожному покрытию, которое заменяют, в том числе, и благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Например, в Комсомольске-на-Амуре уже стартует ремонтная кампания в рамках нацпроекта.

- Подрядчик ООО «Магистраль» приступил к ремонту улицы Орловской. На участке протяженность чуть более одного километра снимут старый слой асфальта и уложат новый. Кроме того, заменят бордюры, колодцы и нанесут разметку, - сообщили в пресс-службе администрации Комсомольска-на-Амуре.

Всего на ремонт улицы Орловской выделено порядка 53 миллионов рублей.

В ближайшие дни ремонт также начнется на Московском проспекте (от улицы Орехова до Лазо), Хумминском шоссе (от стелы в сторону города), а также улицах Чапаева, Пугачева, Рабочей и Баррикадной.

Всего в 2023 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Комсомольске-на-Амуре отремонтируют 40 улиц (общая протяженность более 34 километров).

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