Стройплощадки социальных объектов проверил Михаил Дегтярев в Николаевске-на-Амуре
Фото: Правительство Хабаровского края
В минувшие выходные стройки важнейших социальных объектов в Николаевске-на-Амуре посетил глава Хабаровского края Михаил Дегтярев. В частности, он дал старт открытию центра культурного развития.
Новый центр может принимать каждый день по 400 посетителей, а на его строительство ушло 340 миллионов рублей, 140 из них – федеральные средства.
Кроме того, Михаил Дегтярев проверил ход строительства лечебного корпуса центральной районной больницы. Средства на нее поступили в рамках Президентской субсидии по линии Минвостокразвития России. Сейчас ведутся внутренние работы, на которых задействовано более 50 специалистов. Глава края дал поручение завершить все строительно-монтажные работы до конца года.
Кроме того, в Николаевске-на-Амуре возобновлено строительство многоквартирного дома на улице Орлова. Пятиэтажку планировали сдать еще в 2018 году, но застройщик обанкротился и стройплощадку заморозили. Михаил Дегтярев поручил сдать дом к сентябрю 2024 года.
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