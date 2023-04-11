Все ледовые переправы закрыли в Охотском районе Фото: Олег Укладов

Выезжать на лед теперь нельзя в Охотском районе. Там закрыли все переправы, которые ранее были организованы. Причина в потеплении и ослабевании ледового покрова.

Всего в Хабаровском крае до сих пор действует лишь девять переправ. Большая часть из них, пять, расположена в Аяно-Майском районе, три – в районе имени Полины Осипенко и одна в Николаевском районе.

Сотрудники ГИМС ГУ МЧС России по Хабаровскому краю напоминают, что выезжать и выходить на лед сейчас, особенно в необорудованных для этого местах, крайне опасно. Не нарушайте правила, дабы избежать трагедии.

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