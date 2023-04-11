Фестиваль ГТО для семей пройдет в Хабаровске Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Хабаровске пройдет фестиваль ГТО для семейных команд. Проводиться мероприятие будет в Центре развития баскетбола по улице Королева, 4Б.

Лучшие команды муниципального этапа смогут поучаствовать в краевом фестивале ВФСК ГТО. Состязания запланированы на 20-21 мая. Семья-победитель краевого этапа отправится на Всероссийские соревнования в Санкт-Петербург. Там спортивные состязания пройдут с 23 по 28 августа.

Чтобы поучаствовать, нужен меддопуск (справка) с первой или второй группой здоровья. Подойдет и подпись на документе – «допущен к выполнению норм ГТО». Такая справка должна быть у каждого члена семьи, принимающего участие в состязаниях.

Для подтверждения родства также нужен документ. Также обязательная регистрация всех членов семьи на сайте ВФСК ГТО. Участвовать могут дети от 8 до 11 лет, родители от 25 до 49 лет, а также бабушки и дедушки от 50 до 69 лет.

Дополнительные вопросы можно задавать по телефонам: 47-02-81, 49-06-46 или на электронную почту gto.hab27@mail.ru.

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