Сквер на Восточном шоссе в Хабаровске вошел в программу «Формирование комфортной городской среды»

Голосование пройдет с 15 апреля по 31 мая 2023 года
Фото: Администрация Хабаровска
Сергей Кравчук посетил объект на Восточном шоссе, на месте которого появится новый сквер. Его общая площадь составит 2300 квадратных метров. Еще в 2020 году студенты кафедры «Архитектуры и урбанистики» Тихоокеанского государственного университета совместно со специалистами департамента архитектуры, строительства и землепользования мэрии Хабаровска разработали этот проект.
Проведение онлайн-голосования за общественную территорию на 2024 год запланировано с 15 апреля по 31 мая. Принять участие в нем может житель Хабаровска с 14-летнего возраста.
В 2023 году в Железнодорожном районе сразу три общественные территории участвуют в голосовании: площадь имени Максима Горького, сквер на улице Карла Маркса и сквер по Восточному шоссе.
То место, которое наберет наибольшую поддержку жителей, будет благоустроено в первую очередь в 2024 году. Это станет возможно благодаря проекту «Формирование комфортной городской среды».
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