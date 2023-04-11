Акция «Подари ребенку дерево» проходит в Хабаровске Фото: Оксана ЗУЙКО

В Хабаровске реализуется созданный правительством Хабаровского края проект «Подари ребенку дерево». Задумка инициативы проста. Молодым родителям предлагается высадить в городских парках и скверах деревья в честь рождения детей.

В акции могут принять участие хабаровчане, которые стали родителями после 1 января 2021 года до достижения ими трехлетия. Согласно правилам, один или оба родителя должны иметь российское гражданство и постоянное место проживания в Хабаровске. Подтвердить факт можно регистрацией по месту жительства.

Подать заявление можно в комитеты администрации по управлению районами по месту жительства. Заявление можно подать лично в бумажном виде или через портал государственных услуг Хабаровского края.

- Эта несложная процедура оставит память о вашей семье. Представьте, как ваши выросшие дети смогут приводить на зеленые аллеи своих детей и внуков, - сказали в управлении делами администрации Хабаровска.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.