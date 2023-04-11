Обещал купить добавки: молодой житель Хабаровского края оставил подругу без денег и выпивки Фото: Александр ГЛУЗ

Не всегда стоит доверять своим вторым половинкам. Они, например, спокойно могут оставить вас без денег. Так случилось с жительницей района имени Лазо. Девушка обратилась в полицию с заявлением на сожителя.

Оказалось, что в роковой вечер 21-летний парень находился у подруги в гостях. Пара расслаблялась под спиртное, но, как это часто бывает, все заканчивается. В том числе, опустели и бутылки. Чтобы веселое застолье не заканчивалось, девушка попросила кавалера сходить в магазин и пополнить запасы. Дала свою банковскую карту. Больше потерпевшая не видела ни своего партнера, ни денег.

- По пути в магазин мужчина посетил банк, где снял с карты 30 тысяч рублей. После он вызвал такси и уехал в Хабаровск. Деньги он спустил на развлечения, - сообщили в ОМВД России по району имени Лазо.

В итоге задержать повесу удалось в Переяславке. Изъять у него удалось лишь остаток – пять тысяч рублей. Подозреваемого задержали.

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