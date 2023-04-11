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НовостиОбщество11 апреля 2023 1:15

Хабаровский край от пожаров защищает 7,6 тысяч специалистов

Об этом сообщил губернатор региона Михаил Дегтярев
Татьяна СЕРЕДА
Хабаровский край от пожаров защищает 7,6 тысяч специалистов

Хабаровский край от пожаров защищает 7,6 тысяч специалистов

Фото: Правительство Хабаровского края

В Якутске прошло совещание по вопросам паводковой и пожароопасной обстановки на территории ДФО. В режиме ВКС к мероприятию присоединился глава Хабаровского края Михаил Дегтярев. Совещание проходило под председательством Юрия Трутнева, полпреда президента России в ДФО.

В Хабаровском крае с начала пожароопасного сезона произошло 286 ландшафтных пожаров, из них 65 – лесных. Особый противопожарный режим установили в южных районах края.

- Сейчас наш регион защищает группировка численностью 7,6 тысяч человек, больше двух тысяч единиц техники и 18 воздушных судов. Над охраной лесов работает 36 лесопожарных формирований, что составляет 106 групп пожаротушения, - сказал Михаил Дегтярев.

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