Хабаровский край от пожаров защищает 7,6 тысяч специалистов Фото: Правительство Хабаровского края

В Якутске прошло совещание по вопросам паводковой и пожароопасной обстановки на территории ДФО. В режиме ВКС к мероприятию присоединился глава Хабаровского края Михаил Дегтярев. Совещание проходило под председательством Юрия Трутнева, полпреда президента России в ДФО.

В Хабаровском крае с начала пожароопасного сезона произошло 286 ландшафтных пожаров, из них 65 – лесных. Особый противопожарный режим установили в южных районах края.

- Сейчас наш регион защищает группировка численностью 7,6 тысяч человек, больше двух тысяч единиц техники и 18 воздушных судов. Над охраной лесов работает 36 лесопожарных формирований, что составляет 106 групп пожаротушения, - сказал Михаил Дегтярев.

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